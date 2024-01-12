Москва, 12 января, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации за 2023 год вырос на 26,3%, превысив 240 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют обновлённые данные главного таможенного управления Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

За указанный отчётный период Китай экспортировал в Россию товаров на сумму почти 111 миллиардов долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 46,9%. Импорт же увеличился на 12,7% и достиг 129,13 миллиарда долларов. Отмечается, что в последнем месяце прошедшего года товарооборот двух государств достиг 21,9 миллиарда долларов.

Значительную часть российского экспорта в Китай заняли энергоносители — нефть, уголь и природный газ, а также медь и другие металлы, древесина, топливо и морепродукты. КНР же экспортировала в Россию промышленное оборудование, автомобили, смартфоны и компьютеры.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии назвал беспрецедентно высоким уровень отношений с КНР, которые, по его словам, являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Кроме того, глава государства подчеркнул, что дружба России и Китая нацелена на пользу двух стран.