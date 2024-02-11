Элиста, 11 февраля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. В Элисте, где 10 февраля прогремел врыв в центре по оказанию психологической помощи, сработало ещё одно неустановленное взрывное устройство. Об этом 11 февраля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на анонимный источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в частном доме на Родниковой улице. Предварительно, бомба сработала во время обысков у 29-летнего мужчины, подозреваемого во взрыве в центре психологической помощи.

В результате трое сотрудников Росгвардии получили ранения, их госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в центре психологической помощи в Элисте произошёл вечером 10 февраля. По данным регионального управления СК, у мужчины, пришедшего на приём в качестве клиента, возник конфликт с работником центра, после чего случился подрыв неустановленного взрывного устройства.

В результате клиент погиб. Работник учреждения и его родственник получили тяжёлые ранения, их доставили в больницу и направили в реанимацию.

По предварительным данным, мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Следователи возбудили уголовное дело. Его расследование взял на личный контроль исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Калмыкии Роман Широбоков.

После взрыва в центре психологической помощи на территории городской школы №17 открыли пункт временного размещения.