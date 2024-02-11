Элиста, 11 февраля, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Пункт временного размещения (ПВР) открылся в Элисте после взрыва в доме, где находится центр психологической помощи, сообщил мэр города Шафран Тепшинов в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Шафрана Тепшинова

ПВР развернули на территории городской школы №17.

«На территории школы №17 организован пункт временного размещения, на данный момент никто не изъявил желание остаться там, но он продолжает работу», — сказал он.

Кроме того, мэр рассказал, что с 08:00 начнёт работу телефон горячей линии, на который смогут позвонить те, кто хочет получить информацию.

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Как сообщало ИА Регнум, взрыв в центре психологической помощи произошёл вечером 10 февраля. Согласно информации регионального управления СК РФ, в учреждение в качестве клиента пришёл мужчина, который, по предварительным данным, стоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

В центре он вступил в конфликт с сотрудником упреждения, после чего произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. В результате инцидента погиб один человек и ещё двое пострадали. Раненых доставили в больницу и направили в реанимацию. Медики оценивают их состояние как стабильное. Угрозы для жизни пациентов нет.

Следователи возбудили уголовное дело. Его расследование взял на личный контроль исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Калмыкии Роман Широбоков.