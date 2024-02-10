Стокгольм, 10 февраля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В Швеции мужчина съел медведицу, которая напала на него и изуродовала ему лицо. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Илья Наймушин / РИА Новости

Животное напало на 42-летнего Пера Сундстрема, когда он отправился на охоту вместе с 14-летним сыном и своими друзьями. Медведица сбила мужчину с ног и начала грызть лицо.

Сын Сундстрема попытался отвлечь зверя и ударил его по морде. Тогда медведица и вцепилась в руку подростка. В этот момент охотник сумел выхватить ружьё и застрелить её в упор.

Пострадавших доставили в больницу на вертолёте. Сыну Сундстрема прооперировали руку. У мужчины зверь откусил щеку и часть носа. Медики попытались восстановить лицо путем пересадки кожи с бедра, но лечение всё ещё не завершено. Предстоит несколько пластических операций.

Оставшиеся в лесу компаньоны Сундстрема разделали тушу медведицы и принесли её домой жене Пера. Семья питалась мясом зверя на притяжении нескольких месяцев. Сам Сундстрем позднее заявил, что считает это настоящей местью.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января медведь-шатун украл собаку в селе Таборово Приморского края, а на следующий день его жертвой стала ещё одна собака. Специалисты предполагают, что медведя кто-то потревожил в берлоге и хищник пошёл добывать себе еду.

Медведь 3 декабря напал на бригаду лесозаготовщиков в Коми. В результате этого двое рабочих пострадали, их госпитализировали. У одного из них врачи диагностировали скальпированную рану головы и перелом правого предплечья, у другого — переломы костей лица, укусы бедра, также зверь снял мужчине скальп. Животное начали разыскивать охотники и егеря, в том числе и с вертолёта.

В Магадане 15 июля бурый медведь насмерть загрыз женщину. По словам подруги погибшей, дикий зверь совершил нападение на них в лесном массиве около Марчеканского шоссе.