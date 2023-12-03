Сыктывкар, 3 декабря, 2023, 11:09 — ИА Регнум. В Коми медведь напал на бригаду лесозаготовщиков, двое пострадали, сообщил 3 декабря Telegram-канал «112».

Илья Наймушин/РИА Новости

«Медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в 60 километрах от посёлка Троице-Печорское. При нападении медведя пострадали двое мужчин 38 и 34 лет. У одного из них врачи диагностировали скальпированную рану головы и перелом правого предплечья, у другого — переломы костей лица, укусы бедра, также зверь снял мужчине скальп с лица. Обоих пострадавших госпитализировали. Ещё двое успели убежать.

Теперь медведя разыскивают охотники и егеря, в том числе и с вертолёта. Предположительно, зверь не впал в спячку из-за того, что не накопил достаточно жира для зимовки.

Как сообщало ИА Регнум, летом в Магадане бурый медведь насмерть загрыз женщину. Её подруга, которая смогла спастись, рассказала, что медведь напал на них в лесном массиве вблизи Марчеканского шоссе. Также летом в Магадане бурый медведь устроил серию нападений на людей. В больницу с травмами попал мужчина.

В Тульской области в июле медведь набросился на женщину с маленькой девочкой на зооферме. Животное сквозь решётку ударило лапой женщину и ребёнка. Обеим пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Женщине медведь порвал сухожилие, а у девочки был сломан палец.