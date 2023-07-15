Магадан, 15 июля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В районе Танкодрома в Магадане медведь напал на девушку и загрыз насмерть. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба регионального МВД.

Global Lool Press/Matthias Bein/dpa

«15 июля в 15:00 в дежурную часть Отдела МВД России по г. Магадану по линии «112» поступило сообщение о том, что в районе Танкодрома в областном центре медведь напал на девушку», — говорится в сообщении.

Приехавшие на место сотрудники полиции и региональной Росгвардии, а также охотоведы нашли бурого медведя и тело погибшей. Животное ликвидировали. В данный момент следователи регионального СК осматривают место трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня на окраине Магадана охотоведы и полицейские обнаружили тело человека со следами разложения. У погибшего были раны от когтей медведя. Позднее животное совершило ещё несколько нападений на людей.

В Италии в апреле произошёл первый за 150 лет случай нападения медведя на человека. В результате совершавший пробежку 26-летний мужчина погиб.