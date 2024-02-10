Екатеринбург, 10 февраля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге автохамка на красном внедорожнике перекрыла путь скорой помощи, оставив автомобиль перед шлагбаумом у детской больницы, сообщил 10 февраля Е1.RU.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Женщина заблокировала проезд к детской больнице. Она оставила автомобиль на проезжей части прямо у шлагбаума и вместе с ребёнком ушла в больницу. В результате скорая помощь с тяжелобольным маленьким пациентом не смогла проехать, и фельдшеру пришлось на руках нести его в больницу.

Просьбу убрать машину от шлагбаума женщина проигнорировала. Вместо того, чтобы осознать свою неправоту, она начала крыть всех матом.

На место вызывали группу реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года житель Архангельской области сбил школьника-мотоциклиста, находясь пьяным за рулём. При этом мужчина затащил сбитого на дороге подростка в машину и несколько часов ездил, чтобы запутать следы. Автомобилиста остановили полицейские. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу. У него выявили сотрясение мозга, ушиб грудной клетки с повреждением лёгкого, пневмоторакс и другие травмы.

В январе на Сахалине 25-летний пьяный водитель задавил на автобусной остановке людей. В результате ДТП две женщины погибли, мужчину и десятилетнего ребёнка доставили в медучреждения.

В Волгограде летом 2022 года автохам подрался с водителем троллейбуса. 28-летний водитель Toyota Camry припарковался на разворотном кольце, помешав повороту троллейбуса. Тогда 46-летний водитель, чтобы привлечь внимание нарушителя и включить сигнализацию, несколько раз ударил ногой по колёсам автомобиля. После этого между водителями началась словесная перепалка, переросшая в драку.