Волгоград, 18 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В дорожном конфликте между водителями троллейбуса и легкового автомобиля разбираются сотрудники полиции в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе регионального УМВД.

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Накануне вечером 28-летний водитель Toyota Camry припарковался на разворотном кольце на улице Краснознаменской. Иномарка помешала повороту троллейбуса, его 46-летний водитель для того, что привлечь внимание нарушителя и активировать сигнализацию, несколько раз ударил ногой по колёсам автомобиля.

Между водителями началась словесная перепалка, переросшая «во взаимное нанесение ударов резиновой палкой по различным частям тела».

Оба мужчины обратились в полицию с заявлением о получении телесных повреждений. На водителя Toyota составили административный протокол за нарушение ПДД.