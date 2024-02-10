Москва, 10 февраля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Договор с посольством Украины в России на аренду зданий в Москве расторгли в качестве ответной мены на действия Киева, но это событие не попало в новостную повестку, сообщило 10 февраля «РИА Новости», ссылаясь на источник.

Антон Денисов / РИА Новости

«По дошедшим до нас сведениям, договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут, но ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимание», — сообщил собеседник журналистам.

Он напомнил, что в дипломатии действует принцип взаимности, который предполагает зеркальные ответы на действия других стран. После того как киевские власти разорвали договор аренды с российским посольством на Украине, в России должны были расторгнуть аналогичное соглашение с украинским дипведомством.

Как передавало ИА Регнум, посольство России на Украине 23 февраля 2022 года сообщило об эвакуации из страны персонала всех российских дипломатических представительств. В тот же день над зданием посольства в Киеве спустили флаг России.

Мэр Киева Виталий Кличко в апреле 2023 года заявил, что городской совет разорвал договор аренды земельного участка, на котором находится российское посольство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это заявил, что Москва ответит соответствующим образом.