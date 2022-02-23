Киев, 23 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Со здания посольства России в Киеве спущен государственный российский флаг. Об этом 23 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

(сс) Dmitry Karpezo Посольство России в Киеве

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При этом ранее в посольстве России в Киеве сообщили об эвакуации российских дипломатов и их семей с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эвакуация персонала была начата во всех дипломатических представительствах России на Украине.