Москва, 21 апреля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Москва ответит соответствующими мерами на решение украинских властей о расторжении договора об аренде земли с посольством России в Киеве. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Здесь же тоже есть земля под посольством Украины. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил о решение Киевского городского совета расторгнуть договор об аренде земельного участка, на котором находится посольство России