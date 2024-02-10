Москва, 10 февраля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Российские ученые за время проведения специальной военной операции смогли очень быстро разработать новые материалы, что позволило создать уникальные бронежилеты. Об этом 10 февраля рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Н. Сомова/Крымская газета/ТАСС

«Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам главы РАН, это было очень сложно сделать, так как бронежилетам предъявляются очень высокие требования и они при минимальном весе должны обладать уникальными показателями по защите от пуль и осколков. Однако российские учёные справились с поставленной задачей, уточнил Красников.

«Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех», — пояснил он.

По словам президента РАН, практически нет направлений в сфере обороны и безопасности, где не принимают участие академические учёные.

«Я могу сказать, что среди генеральных конструкторов, среди генеральных технологов или руководителей приоритетных научных направлений для ВПК почти половина — это члены нашей Академии наук», — добавил Красников.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2023 года концерн «Калашников» начал поставлять в Вооружённые силы России новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок», анонсированного на форуме «Армия-2023». В комплект входят бронежилет «Корсет плюс» с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модули дополнительной защиты, набор подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзак объёмом 30 л и транспортировочная сумка.

Госкорпорация «Ростех» 2 октября 2023 года опубликовала видео испытаний российского бронежилета «Оберег», который производит тульская «Октава» холдинга «РТ-Капитал». На представленных кадрах видно, что бронежилет выдержал попадание мощной винтовочной пули 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую не рассчитан. В свою очередь, трофейный американский жилет ВСУ не выдержал попадания пули из автомата Калашникова.