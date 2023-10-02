Москва, 2 октября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Российский бронежилет «Оберег», который производит тульская «Октава» холдинга «РТ-Капитал», выдержал попадание мощной винтовочной пули 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую не рассчитан. Видео сравнительных испытаний на полигоне в Telegram-канале опубликовала госкорпорация «Ростех».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Бронежилет «Оберег»

При этом трофейный американский жилет, используемый Вооружёнными силами Украины (ВСУ), не выдержал попадания пули из автомата Калашникова.

Для организованного «Ростехом» краш-теста также взяли недорогой бронежилет из Восточной Европы, присутствующий на рынке. Все бронежилеты класса защиты Бр5.

Американский бронежилет оказался самым нестойким: на дистанции в 15 метров он не выдержал попадание стандартной пули, выпущенной из АК. Оболочка пули осталась в жилете, но твердый сердечник продвинулся дальше, породив в баллистическом геле, изображавшем тело человека, обширную ударную волну.

Пуля патрона 8,6 на 70 также не пробила самый дешёвый бронежилет из восточной страны, но на тыльной стороне плиты образовалась ударная вмятина такой величины, что нанесла бы человеку несовместимые с жизнью травмы.

Единственным из образцов, который полностью выдержал обстрел всеми боеприпасами, включая 7,62 на39,7,62 на 54 и 8,6 на 70, оказался российский «Оберег»

«Эта горка осталась от боеприпаса, так называемого .338 (8,6 на 70). Госиспытания вообще не предусматривают выстрела из этого боеприпаса», — прокомментировал директор компании «Октава» Павел Павленко.

Как сообщало ИА Регнум, Тульский завод «Октава» (входит в госкорпорацию «Ростех») запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег», способных выдержать прямое попадание как пистолетных патронов (I класс защиты), так и бронебойных пулемётных патронов Б32 (V класс).

Бронежилет оснащён дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, имеет подсумки для боекомплекта и других элементов амуниции.

Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков 10 августа сообщил, что российские военные в зоне спецоперации опробовали новые бронежилеты «Оберег», останавливающие снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм. Он подчеркнул, что керамическая плита выдержала такое попадание. По его словам, американские и китайские жилеты, как показали испытания, против такой проверки оказались бессильны.

В середине августа на форуме «Армия-2023» госкорпорация «Ростех» представила модернизированный штурмовой бронежилет повышенного класса защиты «Оберег», у которого увеличили площадь защиты, при этом его вес снизили за счёт новых материалов. Теперь он весит менее десяти килограммов, при этом сохраняет высокие защитные свойства, выдерживая попадание бронебойных снайперских боеприпасов.