Флорида, США, 10 февраля, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли при падении бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на автостраду в американском штате Флорида. Об этом 9 февраля сообщило местное отделение телеканала NBC.

Maarten Visser Bombardier Challenger 600 series

Двухдвигательный бизнес-джет вылетел днём из Огайо и потерпел крушение недалеко от города Нейплс. Самолёт рухнул прямо на автомобильное шоссе и при падении врезался в один из автомобилей.

Управление гражданской авиации США (FAA) подтверждает факт инцидента и уточнило, что на борту бизнес-джета находились пять человек. По предварительной версии, причиной падения самолёта мог послужить отказ двигателя.

Отмечается, что начато расследование обстоятельств авиакатастрофы. На время расследования случившегося полиция перекрыла движение на нескольких полосах автострады. Водителей просят избегать места происшествия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что легкомоторный самолёт потерпел крушение в городе Спа в Бельгии, погибли два человека. По данным полиции города, катастрофа произошла из-за сильного ветра, помешавшего пилоту безопасно совершить посадку. При снижении самолёт задел пустой автомобиль, стоявший рядом с трассой, и взорвался. Уточняется, что погибшие — граждане Германии.

Выполнявший рейс из Стамбула в Эр-Рияд самолет Airbus A321 совершил аварийную посадку в Анталье из-за криков о помощи, якобы доносившихся из багажного отсека.

Как только самолёт приземлился, наземная команда открыла багажный отсек и начала выгружать багаж, в то время как пассажиры оставались на борту, но в багажном отсеке никого не обнаружили.