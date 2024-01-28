Анталья, Турция, 28 января, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Выполнявший рейс из Стамбула в Эр-Рияд самолет Airbus A321 совершил аварийную посадку в Анталье. Причиной стали заявления нескольких пассажирах о криках о помощи, раздававшихся из грузового отсека. Об этом 28 января сообщил портал Haberler.

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Рейс PC690 авиакомпании Pegasus Airlines из Стамбула (Турция) в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) перенаправили в другой аэропорт спустя час после вылета. Жалобы пассажиров поступили экипажу лайнера в тот момент, когда борт находился у берегов острова Кипр. Пилоты приняли решение об экстренной посадке самолёта в Анталье.

Вдоль взлётно-посадочной полосы аэропорта обеспечили все необходимые меры безопасности: развернули полицейские кордоны, прибыли пожарные и медицинские бригады.

Как только самолёт приземлился, наземная команда открыла багажный отсек и начала выгружать багаж, в то время как пассажиры оставались на борту, сообщила газета Daily Star. Но, несмотря на подозрения экипажа, в грузовом отсеке никого не обнаружили.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту на юго-востоке Турции. Других подробностей не сообщалось.

В округе Лаудоун, штат Вирджиния, 20 января совершил экстренную посадку легкомоторный самолёт с семью пассажирами на борту. Самолёт совершил жёсткую посадку на шоссе 606 после вылета из аэропорта Даллес близ Вашингтона. Эксплуатируемое компанией Southern Airways Express воздушное судно перекрыло все полосы движения на шоссе. Пострадавших среди пассажиров не было.