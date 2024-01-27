Анкара, 28 января, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Проверка самолета Airbus A321 турецкой авиакомпании Pegasus, совершившего экстренную посадку в аэропорту Антальи, не выявила проблем, полёт продолжится в ближайшее время. Об этом 28 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиакомпании.

Richard Lewis Аэропорт Антальи

«По результатам проверки самолета не обнаружено никакой негативной ситуации. Планируется вылет в Эр-Рияд в ближайшее время после дозаправки», — заявил источник.

Самолет Airbus A321, выполнявший авиарейс PC690 из Стамбула в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Антальи в ночь на 28 января. По данным портала HavaSosyalMedya, экипаж самолёта запросил посадку якобы после того, как услышал крики о помощи из багажного отделения.

HavaSosyalMedya уточняет без указания источника, что в результате проверки в багажном отделении никто не обнаружен. При этом отмечается, что в теории попавший каким-то образом в багажное отделение человек никак не мог выпасть во время выпуска шасси при посадке, так как отсек для шасси не связан с багажным.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёт турецкой компании Pegasus Airlines, запросил экстренную посадку в аэропорту Антальи. Авиалайнер благополучно приземлился в 00:10 мск 28 января. Причины, вынудившие экипаж принять решение об экстренной посадке, устанавливаются.

Авиакомпания Pegasus не давала комментариев по поводу возникшей ситуации.