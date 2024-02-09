Симферополь, 10 февраля, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты пользователей зафиксированы в Крыму. Об этом 9 февраля сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Фиксируем массовые атаки на крымские каналы и пользователей», — уточнил Крючков.

По словам Крючкова, злоумышленники используют полную подмену страниц и нейросети. Также Крючков предупредил, что взломщиками полностью копируются голоса и изображения пользователей мессенджера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителей Крыма призвали к спокойствию и предупредили об информационных вбросах со стороны Украины. Советник главы Крыма по информационной политике Крючков рекомендовал крымчанам доверять только официальной информации.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, ссылаясь на исследование, проведённое его компанией, заявил, что в России к концу 2023 года количество копий фейковой информации по сравнению с 2021 годом выросло в восемь раз, до 12,5 млн. В 2024 году прогнозируется рост количества ссылок с недостоверной информацией до 15 млн.