Москва, 22 ноября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Суммарное количество копий фейковой информации по сравнению с 2021 годом выросло в восемь раз, к концу 2023 года количество копий фейков может составить 12,5 млн. Об этом 22 ноября сообщил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на Международном форуме «Диалог о фейках» в Москве, ссылаясь на результаты исследования, которое было проведено его компанией.

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«По сравнению с 2021 годом суммарное количество копий фейковой информации выросло в 8 раз, а уже к концу 2023 года количество копий фейков может составить 12,5 млн», — сообщил он, высказав мнение о том, что в 2024 году прогнозируется рост количества ссылок с недостоверной информацией до 15 млн.

При этом количество уникальных фейков в 2023 году сопоставимо с прошлым годом (порядка 4 тыс. единиц), уточнил Табак, добавив, что наиболее часто с фейковым контентом взаимодействуют мужчины от 40 лет, а распространяют фейки преимущественно женщины старше 60 лет.

Табак отметил, что в топ-5 фейков текущего года вошли недостоверные материалы о взрывах и атаках на Крымский мост, информация о проникновении диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Белгородской и Курской областей, фейки о блокировке YouTube и мессенджеров, данные о якобы тотальном переходе на цифровой рубль и запрете на отказ от сдачи биометрических данных, фейки о том, что бесплатные медицинские услуги станут платными.

По его данным, совокупно данные фейки набрали 617,2 млн просмотров в медиаполе.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы переговорах Москвы и Вашингтона по украинскому конфликту являются фейком, их продолжат распространять с целью раскачивания России изнутри.

Ранее Захарова назвала фейками сообщения о якобы состоявшихся в апреле секретных переговорах по Украине между Лавровым и бывшими чиновниками США. По её словам, эту дезинформацию запустили в западные медиа.

В Крыму назвали фейком информацию об эвакуации населения. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что информация о якобы начавшейся эвакуации крымского населения в другие регионы России из-за военной угрозы полуострову не соответствует действительности. Очередные вбросы и фейки врага, пояснил он.

Власти Белгородской области опровергли сообщения о попытке прорыва ДРГ. В оперштабе региона отметили, что сообщения о новой попытке прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области не соответствуют действительности. В некоторых Telegram-каналах появились сообщения о якобы новом нападении украинских боевиков на границу Белгородской области.