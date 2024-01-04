Симферополь, 5 января, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Крымчан призвали к спокойствию и предупредили об информационных вбросах со стороны Украины. Об этом заявил 5 января советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

ИА REGNUM Фейк

«Просим соблюдать спокойствие и правила информационной гигиены. Фиксируем вбросы врага», — написал Крючков в своём Telegram-канале.

Он рекомендовал жителям доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА Регнум, в России к концу 2023 года количество копий фейковой информации по сравнению с 2021 годом выросло в восемь раз, до 12,5 млн. В 2024 году прогнозируется рост количества ссылок с недостоверной информацией до 15 млн, заявил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак со ссылкой на результаты исследования, проведённого его компанией.

Наиболее часто с фейковым контентом взаимодействуют мужчины от 40 лет, распространяют недостоверную информацию преимущественно женщины старше 60 лет.

Табак отметил, что в топ-5 фейков 2023 года вошли фейки о взрывах и атаках на Крымский мост, о проникновении диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Белгородской и Курской областей, фейки о блокировке YouTube и мессенджеров, данные о якобы тотальном переходе на цифровой рубль и запрете на отказ от сдачи биометрических данных, фейки о том, что бесплатные медицинские услуги станут платными.