* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 февраля, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Министерство юстиций Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов общество с ограниченной ответственностью «Ёлкин картон». Об этом 9 февраля сообщили на официальном сайте ведомства.

Максим Блинов/ РИА Новости

В обновлённом реестре иноагентов отмечается, что основанием для включения компании «Ёлкин картон», созданной художником-каратуристом Сергеем Ёлкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), является статья 9 Федерального закона от 14.07.2022 №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Как передавало ИА Регнум, Сергея Ёлкина* внесли в реестр иноагентов 16 апреля 2022 года. Тогда обновлённый список также пополнили журналист Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и политолог Екатерина Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

8 февраля заместитель главы Министерства юстиций России Олег Свидиренко сообщил, что на данный момент в России действуют почти 570 иностранных агентов, среди которых 52 некоммерческие организации, 401 физическое лицо, 39 российских юрлиц. Также в списке числятся 20 общественных объединений, действующих без образования юрлица, 16 иностранных юрлиц и 10 иностранных структур без образования юрлица.