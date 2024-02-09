Вашингтон, 9 февраля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Техноинсайдер Маджин Бу опубликовал рендерные изображения неанонсированного смартфона Apple iPhone SE 4. Изображения появились в Сети 9 февраля.

По данным Бу, базой для модели послужит iPhone 16, смартфон получит дисплей с вырезом Dynamic Island, как на последних «взрослых» моделях, а также блок с одной линзой камеры. Судя по изображениям, SE 4 получит кнопку Action Button, появившуюся у 15 модели смартфона. Технические характеристики устройства неизвестны, но, по неподтверждённым и неофициальным данным, SE 4 получит 6,1-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц.

Бу уверен, что смартфон не произведут в 2024 году. Рендеры SE 4 он опубликовал на странице в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Мартазин рассказал, что в России могут уничтожить десятки тысяч устройств Apple. По его словам, причиной станет запрет на использование техники Apple, введённый для российских чиновников и госслужащих. Муртазин заявил, что побывал в Перми, где городская администрация провела тендер на уничтожение 26 тыс. единиц техники. Оставить технику в пользовании нельзя.