Абу-Даби, 2 февраля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над столичным «Торпедо» в товарищеском матче. Встреча прошла в ОАЭ, где обе команды находятся на сборах, и завершилась со счётом 3:2.

РИА Новости / Алексей Филиппов

По договорённости между клубами игра прошла в закрытом режиме. В составе «Торпедо» голы забили нападающий Йорди Рейна и полузащитник Александр Орехов. Об авторах голов «Спартака» не сообщается.

Для «Спартака» этот матч стал первым на зимних сборах. Позднее команда примет участие в Зимнем кубке РПЛ. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Как сообщало ИА Регнум, 21 января санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над самаркандским «Динамо» в товарищеском матче. Встреча прошла в Абу-Даби и завершилась со счётом 5:1. Этот матч стал для «Зенита» первым на тренировочных сборах в ОАЭ.

Футбольный сезон в России возобновится 1 марта. 19-й тур РПЛ стартует матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Также в первом туре после зимнего перерыва пройдут встречи «Зенит» — «Спартак», ЦСКА — «Оренбург», «Динамо» — «Локомотив».