Абу-Даби, 7 февраля, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону в матче второго тура Winline Зимнего кубка РПЛ разгромил московский «Спартак» со счетом 3:0, сообщили на официальном сайте турнира. Встреча проходила в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Аль-Нахайян».

ФК «Спартак»

Забитыми мячами в составе «жёлто-синих» отметились защитник Евгений Чернов (39’), нападающий Николай Комличенко (41’) и полузащитник Кирилл Щетинин (62’). Авторами голевых передач стали россияне Илья Вахания, Иван Комаров и бразилец Роналдо.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Хесус Медина, Манфред Угальде, Квинси Промес.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Илья Вахания, Умар Сако, Максим Осипенко, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Даниил Уткин, Кирилл Щетинин, Роналдо, Николай Комличенко.

Для «Спартака» этот матч стал первым в рамках турнира. «Ростов» же, одержав две победы по итогам двух туров и набрав шесть очков, на данный момент занимает первое место в турнирной таблице группы. До 14 февраля «красно-белые» сыграют с эмиратским «Шабаб Аль-Ахли» и казахстанским «Кайратом».

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля санкт-петербургский «Зенит» в рамках второго зимнего сбора команды в Катаре сыграл вничью с армянским «Ноа» (0:0). В четверг, 8 февраля, «сине-бело-голубые» проведут товарищеский матч с китайским «Шанхай Шеньхуа».