Вашингтон, 9 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Из-за отсутствия военной помощи со стороны США украинская армия столкнулась с критической нехваткой оружия, особенно ракет и ракет-перехватчиков. Об этом 9 февраля заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы всё ещё испытываем критическую нехватку техники», — сказала она и отметила, что ВСУ необходимо больше оборудования и средств ПВО.

По словам Маркаровой, у Киева есть ещё большое количество мотивированных и желающих воевать людей.

«Но у нас заканчивается техника, в особенности ракеты, ракеты-перехватчики и всё остальное», — отметила она.

Комментируя законопроект о мобилизации на Украине посол заявила, что это связано не с нехваткой личного состав ВСУ, а с необходимостью ротации сил, так как киевским властям «нужно регулировать, двигаться дальше и иногда менять стратегию, чтобы обеспечивать то, что необходимо именно в этот момент».

Помощь Киеву «нужна была еще вчера», так как он с октября 2023 года не получал помощи на финансирования бюджета и у киевских властей заканчивается ранее поставленная военная помощь, добавила Маркарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 февраля газета Financial Times написала, что сейчас для ВСУ сложилась на фронте отчаянная ситуация, которая гораздо хуже, чем это признают в Киеве. Западные чиновники предупредили, что у украинской армии наблюдается критический дефицит снарядов для артиллерии на фоне отсутствия обещанной западной помощи.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет «волшебной палочки» для помощи Киеву и объединение опустошило запасы боеприпасов для нужд ВСУ. Он отметил, что Брюссель сможет поставить Киеву обещанный в марте миллион снарядов только к концу года.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации. По его словам, таким образом Киев пытается не допустить обрушения обороны.