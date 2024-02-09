Москва, 9 февраля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. В России для долгосрочных сбережений могут ввести налоговый вычет до 400 тысяч рублей. Правительство на заседании 8 февраля одобрило проект поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Нина Зотина/РИА Новости

«На заседании правительства РФ одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений», — сообщили в пресс-службе Минфина.

Если законопроект примут, положения Налогового кодекса синхронизируются с положениями закона о негосударственных пенсионных фондах. Этот закон предусматривает создание ПДС — программы формирования долгосрочных сбережений.

Также законопроект предусматривает дополнительные положения, позволяющие упростить процедуру предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения.

Если поправки к закону примут, налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, полученные с 1 января 2024 года, по заключенным с этого года договорам.

Программа долгосрочных сбережений предусматривает самостоятельное участие граждан в накоплении денег как за счёт своих личных средств, так и за счет средств пенсионных накоплений. Она начала действовать с 1 января 2024 года. Закон о ПДС приняли летом прошлого года по инициативе Минфина и Банка России.

Участник программы может копить средства за счёт добровольных взносов. Кроме того, он может перевести в программу ранее сформированные пенсионные накопления. Оператор программы — негосударственный пенсионный фонд — инвестирует вложенные средства, обеспечивая доходность вложений.