Правительство одобрило новый налоговый вычет на 400 тысяч рублей в год
Для долгосрочных сбережений могут ввести налоговый вычет по НДФЛ до ₽400 тыс.
Москва, 9 февраля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. В России для долгосрочных сбережений могут ввести налоговый вычет до 400 тысяч рублей. Правительство на заседании 8 февраля одобрило проект поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта.
«На заседании правительства РФ одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений», — сообщили в пресс-службе Минфина.
Если законопроект примут, положения Налогового кодекса синхронизируются с положениями закона о негосударственных пенсионных фондах. Этот закон предусматривает создание ПДС — программы формирования долгосрочных сбережений.
Также законопроект предусматривает дополнительные положения, позволяющие упростить процедуру предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения.
Если поправки к закону примут, налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, полученные с 1 января 2024 года, по заключенным с этого года договорам.
Программа долгосрочных сбережений предусматривает самостоятельное участие граждан в накоплении денег как за счёт своих личных средств, так и за счет средств пенсионных накоплений. Она начала действовать с 1 января 2024 года. Закон о ПДС приняли летом прошлого года по инициативе Минфина и Банка России.
Участник программы может копить средства за счёт добровольных взносов. Кроме того, он может перевести в программу ранее сформированные пенсионные накопления. Оператор программы — негосударственный пенсионный фонд — инвестирует вложенные средства, обеспечивая доходность вложений.