Москва, 8 февраля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня» 8 февраля провёл круглый стол, темой которого стал вопрос о том, кто займёт второе место на выборах президента Российской Федерации.

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Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействую с экспертным сообществом Фирдус Алиев отметил, что дата проведения круглого стола совпала с решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказать в регистрации на выборах президента Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских.

«Если говорить об отказе Борису Надеждину. Большое количество подписей были собраны с нарушениями, причём из-за недоработок избирательного штаба… Малинкович увидел свои ошибки и признал правоту избирательной комиссии. Баташев и Русский не смогли собрать необходимо количество подписей, не представили в избирательную комиссию ряд документов», — сказал член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко, подчеркнув, что ЦИК провела все связанные с этим этапом процедуры в строгом соответствии с законом.

Таким образом, в итоговый бюллетень попали четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Валислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В ЭИСИ отметили, что лидерство Владимира Путина на предстоящих выборах является консенсусным мнением абсолютного большинства политических экспертов. В таком случае ключевой интригой остаётся вопрос о том, кто сможет занять второе место по итогам голосования.

С одной стороны, на эту позицию традиционно претендуют КПРФ, однако в этот раз партия ведёт блеклую и невнятную кампанию. С другой стороны, как заметил модератор круглого стола Фирдус Алиев, ЛДПР — единственная парламентская партия, выдвинувшая именно своего лидера. Ещё один потенциальный претендент на второй место — Владислав Даванков, выдвинутый партией «Новые люди». Эксперты отмечали, что кандидат отличается от соперников, поскольку является политиком другого поколения. Как заявили в ЭИСИ, Даванков выстраивает избирательную кампания на хайпе и желании максимального количества упоминаний.

В завершение дискуссии Алиев добавил, что россиян ожидает интересная и содержания избирательная кампания, а интрига вокруг второго места будет сохраняться в зависимости от усилия кандидатов.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о полной ясности того, что в итоговом избирательном бюллетене будут четыре кандидата на должность президента России. Ранее в четверг ЦИК отказала в регистрации выдвиженцу «Коммунистов России» Сергею Малинковичу и представителю партии «Гражданская инициатива» Борис Надежду, в подписях которых Центризбирком по итогам проверки выявил более 15% брака при допустимых 5%.

Выборы президента России пройдут в течение трёх дней — с 15 по 17 марта текущего года, досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.