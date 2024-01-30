Москва, 30 января, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Зарубежные учёные, поддерживающие контакты с Россией, это умные и независимые люди. Об этом президент Владимир Путин заявил 30 января на встрече с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым.

Bernd WeiÃŸbrod /dpa/Global Look Press

Красников сообщил президенту, что в РАН работают 439 иностранных членов из 55 стран. Организация очень плотно контактирует с зарубежными учёными, она стала для международных исследователей комфортной академической площадкой.

«Учёные — умные люди и независимые», — отметил Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава РАН рассказал, что британский учёный вошёл в число тех, кому на общем собрании вручили большую золотую медаль за выдающиеся заслуги. Иностранец выступил на собрании с докладом.

Красников добавил, что большим международным событием стало вручение премии имени Дмитрия Менделеева. В академию приехали заместитель Генерального директора ЮНЕСКО и профессор Клаус Александр Мюллен из Института Макса Планка в Германии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863637" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Путин поддержал предложение Красникова о возобновлении академической экспертизы школьных учебников. Её отменили в 2018 году.

Встреча с главой РАН состоялась 30 января в Кремле. Красников проинформировал президента Путина о приоритетных задачах РАН и подготовке к празднованию 300-летия организации.