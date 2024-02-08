Мелитополь, 8 февраля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках рабочего визита посетил будущий образовательный центр «Маяк» в Запорожской области. Об этом 8 февраля сообщили в региональной администрации.

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Власти заверили, что объект сдадут в соответствии с планом-графиком в обозначенный срок.

«В ходе встречи с замруководителя Росмолодёжи Дамиром Фатаховым и руководством Запорожской области был решён ряд вопросов по строительным работам, а также благоустройству зоопарка и пляжной зоны», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

В новом центре в текущем году уже запланировали провести не менее четырёх образовательных мероприятий. Также здесь намерены реализовать краткосрочные, модульные и круглогодичные образовательные программы, которые предусматривают семинары, форумы, интенсивы, конференции, практикумы.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущий визит Кириенко в Запорожскую область, в ходе которого он ознакомился с проектом будущего Центра компетенций «Маяк», состоялся в октябре прошлого года. Представители правительства региона и министр по молодёжной политике представили Кириенко концепцию нового молодёжного центра на берегу Азовского моря. Также стороны обсудили вопросы развития будущего пространства для молодых людей и план строительства.

В то же день первый замруководителя администрации президента посетил Запорожскую атомную электростанцию и ряд объектов социальной инфраструктуры Энергодара, отремонтированных силами «Росатома». В частности, Кириенко посетил Школу бокса имени В. Р. Манзули, в здании которой завершился капитальный ремонт.