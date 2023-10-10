Энергодар, Запорожская область, 10 октября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую атомную электростанцию и ряд объектов социальной инфраструктуры Энергодара, отремонтированных силами «Росатома», сообщили 10 октября в пресс-службе ЗАЭС.

Официальный канал Запорожской АЭС Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко

В частности, Кириенко посетил Школу бокса имени В. Р. Манзули, в здании которой завершился капитальный ремонт. Здание школы, в которой занимаются около ста человек, утеплили, отремонтировали фасад и внутренние помещения, восстановили инженерные сети и заменили спортивное, звуковое и световое оборудование, рассказали в пресс-службе ЗАЭС.

Кроме того, первый заместитель главы администрации президента побывал в одной из городских общеобразовательных школ (№2). К новому учебному году здание отремонтировали, заменив систему отопления, отремонтировав кровлю, спортзал и пищеблок. Как и в других школах города, в учреждении открылись «атомклассы», цель создания которых — развитие естественнонаучного и математического образования, отметили в пресс-службе.

«Сергей Кириенко побывал и на Запорожской атомной станции. Он убедился, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук и глава г. Энергодар Эдуард Сеновоз доложили Сергею Владиленовичу о готовности станции и города к прохождению осенне-зимнего периода», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале станции.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что в 2024 году корпорация рассмотрит вариант перезапуска Запорожской атомной электростанции. Решение будет зависеть от ситуации в регионе и уровня безопасности, отметил он.

В октябре 2023 года Кириенко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проверили работу нового МФЦ в Геническе, а также посетили отремонтированные здания городского краеведческого музея и библиотеки. Генический многофункциональный центр может принимать до 500 посетителей в день, больше, чем все остальные МФЦ области вместе взятые, рассказал губернатор.