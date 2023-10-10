Мелитополь, 10 октября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую область и ознакомился с проектом будущего Центра компетенций «Маяк».

Официальный канал Запорожской АЭС

Представители правительства региона и министр по молодёжной политике представили Кириенко концепцию нового молодёжного центра на берегу Азовского моря. Также были обсуждены вопросы развития будущего пространства для молодых людей и план строительства.

В новых российских регионах вопросам культурной и социальной интеграции уделяется особое внимание по поручение президента России Владимира Путина. Поэтому полноценный центр «Маяк» появится в Запорожской области. Он станет точкой подготовки специалистов по работе с молодёжью, здесь будут работать с лидерами общественных организаций, создавать молодежные проекты, которые помогут ребятам осуществить свои идеи.

31 января Путин поручил правительству разработать и утвердить стратегию реализации молодёжной политики в стране на период до 2030 года.

Ранее глава государства заявлял, что при проведении молодёжной политики в России нужно действовать деликатно. Молодым людям, попавшим «под шквал информационных атак», требуется дать «опору в виде достоверных знаний».

В Росмолодёжи в сентябре рассказали, что для интеграции молодёжи новых регионов в большую семью — Россию — организованы просветительские поездки по стране, в них до конца года примет участие более 13,5 тысячи юношей и девушек. Ребята смогут ознакомиться с российскими регионами, познакомиться со сверстниками, обменяться опытом и идеями.