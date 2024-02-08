Москва, 8 февраля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В перечень нежелательных в России могут включать государственные иностранные и международные организации, а не только неправительственные (НПО), сообщил 8 февраля глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В распоряжении комиссии имеются материалы об участии иностранных и международных организаций <…>, представляющих угрозу безопасности нашей страны», — заявил Пискарёв.

Однако, как отметил глава комитета Госдумы по безопасности, законодательство не позволяет признавать их деятельность нежелательной, так как этот правовой механизм защиты распространяется лишь на неправительственные зарубежные организации.

В этой связи парламентарии предложили внести изменения в статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», в четыре федеральных закона, а также в ст. 20.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 284.1 Уголовного кодекса РФ.

При этом поправки не распространятся на международные межправительственные организации, членом которых является Россия.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Минюст включил три неправительственные организации в перечень нежелательных на территории России. Так, по решению Генпрокуратуры, включили организации из Японии, Швейцарии и с Украины.

В марте Минюст включил в перечень нежелательных в России организаций Transparеncy International (организация, признанная в РФ нежелательной). Эта организациия выходила за рамки декларированных ею целей и задач. В апреле того же года в перечень нежелательных организаций попали «Солидарность с гражданским движением в России — Solidarus» (организация, признанная в РФ нежелательной) и украинская НПО «КрымSOS» (организация, признанная в РФ нежелательной).