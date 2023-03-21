* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 21 марта, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Министерство юстиции Российской Федерации включил в перечень нежелательных организаций международную организацию Transparеncy International (организация, признанная в РФ нежелательной).

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Напомним, Генеральная прокуратура России приняла такое решение и направила его в Минюст РФ для включения организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Информацию об этом ведомство распространило 6 марта.

Как установила Генпрокуратура, руководство Transparеncy International (организация, признанная в РФ нежелательной) осуществляют граждане зарубежных стран. При этом деятельность организации выходит за рамки декларированных ею целей и задач.

Так, декларируя свою борьбу с коррупцией по всему миру, она «вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», считают в надзорном органе.

Как известно, Transparency International (организация, признанная в РФ нежелательной) создана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка по восточной Африке. Её штаб-квартира располагается в Берлине.