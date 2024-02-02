Торонто, Канада, 2 февраля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Защитник хоккейной команды «Ванкувер Кэнас» Куинн Хьюз перед Матчем звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвал 30-летнего российского форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим игроком в мире.

Dirk Shadd/Global Look Press Никита Кучеров

«Матч всех звёзд — это всегда весело, потому что ты можешь познакомиться с новыми людьми. Думаю, мы хотели иметь комбинацию из такого парня, как Кучеров, который, возможно, является лучшим игроком в мире, и мы смогли задрафтовать его, а также несколько парней в каждую из наших команд», — приводит слова Хьюза пресс-служба лиги.

Матч звёзд НХЛ проходит в Торонто с 1 по 3 февраля. 2-го числа российского хоккеиста Никиту Кучерова выбрали в команду братьев Хьюз на драфте Матча.

Как передавало ИА Регнум, Никита Кучеров, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», возглавил список лучших бомбардиров сезона 2023/24 НХЛ, обойдя форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

24 января «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Филадельфия Флайерз» со счетом 6:3. Победу помог одержать Никита Кучеров, который забросил три шайбы в ворота соперника.