Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Российский защитник хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв получил травму в первом же после восстановления от предыдущего повреждения матче НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом 7 февраля сообщили на официальном сайте чемпионата.

Nhl.com Михаил Сергачёв

«Михаила Сергачёва унесли со льда на носилках во втором периоде матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1)», — говорится в сообщении. Повреждение ноги российские хоккеист получил в результате столкновения с форвардом хозяев Алексисом Лафренье.

Отмечается, что покинуть площадку Сергачёв смог только на носилках. Когда хоккеиста уносили в подтрибунное помещение, его поддержали как игроки обеих команд, так и болельщики из Нью-Йорка.

В текущем сезоне Михаил Сергачёв принял участие в 34 матчах НХЛ 2023/24, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 17 результативными передачами.

Как передавало ИА Регнум, 13 января в пресс-службе хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» сообщили, что российский форвард и капитан команды Александр Овечкин пропустил матч НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела, полученной во время матча с «Лос-Анджелес Кингз». По словам главного тренера столичного клуба, Овечкин также пропустил несколько командных тренировок.