Лозанна, Швейцария, 8 февраля, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на нашёл доказательств утверждения эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) о популярности триметазидина среди российских спортсменов, говорится в мотивировочной части решения CAS по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

«WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) утверждали, что в российской медицинское литературе описывались назначения триметазидина юным спортсменам… Однако документы были датированы 2010 и 2013 годами, и поэтому их не следует воспринимать как показатель текущей практики в России», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Спортивного арбитражного суда.

29 января CAS вынес решение по делу Камилы Валиевой, удовлетворив запрос WADA о четырёхлетней дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил. Как сообщало ИА Регнум, в допинг-пробе фигуристки обнаружили следы запрещённого препарата триметазидина.

Согласно тексту мотивировочной части решения CAS, защита Камилы Валиевой настаивала на версии о попадании триметазидина в организм спортсменки из-за дедушки, который приготовил ей десерт на разделочной доске, на которой ранее измельчал свои таблетки. Однако в суде признали эти показания недостаточными для оправдания, заявив, что родственник Валиевой не смог предоставить каких-либо доказательств покупки препарата. Единственными подтверждающими доказательствами, согласно тексту документа, являются две медицинские карты, которые тем менее были заведены после 8 февраля 2022 года, когда Международный союз конькобежцев уведомил Валиеву об антидопинговом нарушении.