Лозанна, Швейцария, 8 февраля, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне представил мотивировочную часть по делу 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, опубликовав 129-страничный документ на своём официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

Согласно документу, на слушаниях по делу спортсменка озвучила несколько версий попадания в её организм запрещённого вещества триметазидина.

Основной же линией защиты Валиевой стало утверждение, что допинг попал её организм при бытовом загрязнении, однако комиссия CAS не приняла это объяснение в связи с «отсутствием конкретных доказательств». В документе также утверждается, что фигуристка не смогла доказать, что совершила антидопинговое нарушение не намеренно.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пресс-службе CAS уточнили, что решение комиссии суда является окончательным, однако у сторон остаётся право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней с момента вступления в силу приговора. Позднее в CAS сообщили о планах опубликовать мотивировочную часть решения по делу фигуристки при условии согласия сторон.