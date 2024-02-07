Багдад, 8 февраля, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Гибель в результате подрыва автомобиля одного из своих лидеров подтвердила крупнейшая иракская шиитская вооруженная группировка «Кетаиб Хезболлах». Об этом 7 февраля сообщается в Telegram-канале группировки.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Мы объявляем о мученической кончине одного из руководителей «Кетаиб Хезболлах» Абу Бакира ас-Саади, известного под именем Абу Бакер Дияли, в результате атаки на автомобиль на востоке Багдада», — говорится в сообщении группировки.

Отмечается, что Абу Бакира ас-Саади отвечал за воздушную систему в батальонах «Кетаиб Хезболлах». Как уточнили в Reuters, ссылаясь на американские силовые структуры, взрыв автомобиля произошел в результате атаки беспилотника. Погибли три человека.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МИД Ирака 3 февраля вызвал временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера и вручил ему ноту протеста в связи с ударами США по западу Ирака. В ведомстве подтвердили отказ от позволения использовать территорию Ирака как арену для сведения счетов между воюющими странами.

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.