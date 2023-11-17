Москва, 17 ноября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Интервидение» в качестве аналога «Евровидению». Об этом министр заявила на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

ТАСС/EPA/Sander Koning / POOL

«Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение», — сказала Любимова.

Конкурс предложили проводить ежегодно, начиная с 2024 года.

В свою очередь генеральным директором Первого канала Константин Эрнст заявил, что на конкурсе все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. В России также рассчитывают на активное участие стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Как сообщало ИА Регнум, в марте кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что премию Евразийской киноакадемии, которая должна стать аналогом «Оскара», могут начать вручать уже в 2024 году. С такой инициативой он выступил ещё в 2022 году. Предполагается, что интерес к российскому конкурс проявят Китай, Индия и Южная Корея.