Рим, 3 января, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Российский футболист Алексей Миранчук в составе итальянского клуба «Аталанта» провёл самый результативный матч в сезоне. Встреча прошла 3 января.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Алексей Миранчук

Игра с командой «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии закончилась со счётом 3:1 в пользу «Аталанты». На счету российского полузащитника гол (71-я минута) и результативная передача. В 14-и матчах сезона в активе Миранчука два гола и три передачи.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что доволен игрой команды.

В четвертьфинале турнира «Аталанта» встретится с «Миланом».

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря 2023 года агент Алексея Миранчука Вадим Шпинёв заявил, что игрок итальянской «Аталанты» в январе 2024 года может перейти в другой клуб. Скорее всего, это будет европейская команда, добавил он.

Миранчук играет за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне 2022/23 он играл на правах аренды в «Торино». В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за «Аталанту» несколько матчей. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.