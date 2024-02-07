Абакан, 7 февраля, 2024, 20:41 — ИА Регнум. На межрегиональном круглом столе «Общество и выборы» в Республике Хакасия обсудили подготовку к выборам президента России. Мероприятие модерировал глава рабочей группы Совета по правам человека по мониторингу соблюдения избирательных прав и сопредседатель совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Александр Точенов.

Николай Галкин/ТАСС

«К выборам выстроена большая и серьёзная система наблюдения, в каждом регионе работают общественные штабы, проводится подготовка наблюдателей, для них разработан комплекс методических материалов, которые помогут сориентироваться в любой ситуации», — сообщил он.

По словам Точенова, избирательная система страны сейчас находится в лучшем состоянии, но никто не отменял человеческого фактора.

Председатель Общественной палаты Хакасии Ольга Левченко рассказала о действующем в регионе общественном штабе.

«В этой работе нам активно помогают общественные палаты муниципальных образований, которые взаимодействуют с учебными заведениями, вовлекая молодёжь в наблюдение», — поделилась она.

По словам Левченко, в институте наблюдения прослеживается преемственность поколений и процесс часто становится «семейным делом».

Представители общественного штаба Хакасии рассказали, что в дни выборов в регионе будет работать Центр видеонаблюдения для контроля за прозрачностью голосования. Глава аппарата Общественной палаты Светлана Ощепкова сообщила, что в Тыве обучать наблюдателей будут на русском и тувинском языках. По её словам, каждый год расширяется число НКО, готовых направить наблюдателей и работать в дни выборов.

«Мы увидели, что в 2023 году видеоформаты пользовались популярностью среди большой аудитории жителей нашего региона — эту работу мы продолжаем и на президентской кампании», — заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Александр Паценко.

Межрегиональные круглые столы «Общество и выборы» инициированы мониторинговой группы СПЧ по выборам и представителями Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах страны. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей.