Москва, 27 декабря, 2023, 13:48 — ИА Регнум. В 2023 году участники городских программ развития молодежного технологического предпринимательства в Москве создали более 130 стартапов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Больше 130 стартапов создали участники городских программ развития молодежного технологического предпринимательства в 2023 году. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году», — написал градоначальник. По словам Собянина, в 2023 году программы развития молодежного технологического предпринимательства прошли свыше 17 тыс. человек. Он отметил, что для начинающих новаторов есть три масштабных проекта: «Лидеры цифровой трансформации» — конкурс для ИT-специалистов России и других стран; «Академия инноваторов» — уникальная программа для развития технологических проектов от идеи до стартапа; «Новатор Москвы» — конкурс лучших инновационных разработок для города.

«Среди стартапов есть те, которые поучаствовали сразу в нескольких проектах. К примеру, создатели платформы по поиску и бронированию креативных площадок «АртМосфера» и команда разработчиков приложения для мониторинга внутренней отделки квартиры Deep People победили в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации», а позже присоединились к «Академии инноваторов», — рассказал Собянин. В 2023 году возрастной порог для участников премии «Новатор Москвы» снижен до 14 лет, добавил мэр.

«В результате претендентом на победу стал 16-летний Даниил Макатров с инновационной системой анализа показателей игры хоккеистов YouChip. Он также поработал с наставниками в «Академии инноваторов», — заключил Собянин.