Москва, 7 февраля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Учёные предложили, как можно бороться с онкологическими заболеваниями с помощью нервной системы.

Global Look Press

Они пояснили, что исследователи давно не считают злокачественные опухоли набором хаотичных «сломанных» клеток, а рассматривают как самостоятельные сложносоставные функционирующие органы, способные подчинять ткани, сосуды и даже нервную систему.

Поэтому когда нервные волокна проникают в рак простаты, образуя связь со здоровыми клетками, опухоль растёт. Если суметь прервать такую связь, рост прекратится.

«Вскрылся ещё один путь — перерождение нейронов из одного типа в другой в опухоли горла. Нейроны замечены в подавлении слишком бурной воспалительной реакции иммунитета, что также способствует росту раковых клеток. То есть нейроны ещё и защищают свою опухоль», — говорится в публикации «РИА Новости».

Однако, как отмечается, выключить ген непросто, сложнее, чем подавить синтез сигнальной молекулы, особенно с учётом наличия соответствующих препаратов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля главный онколог Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн рассказал, грозит ли людям эпидемия рака. Прогноз Американского общества клинической онкологии (ASCO) о возрастании числа пациентов с раком в мире через 15 лет на треть имеет научные основания, но на данный момент не настолько печален в перспективе — врачи, по его словам, активно ищут решения проблем онкобольных, переоборудуя диспансеры и выделяя финансирование, формируя исследовательские центры с передовыми технологиями диагностики и лечения.

Врач-онколог Юлия Шубина перечислила виды рака, которые могут передаваться по наследству. По словам специалиста, от родителей к детям может перейти рак молочной железы и яичников, некоторые виды рака толстой кишки и медуллярный вид рака щитовидной железы. Поэтому тем, чьи родители ими болели, стоит сдать анализы и тщательно следить за здоровьем.