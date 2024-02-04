Москва, 4 февраля, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Врач-онколог Юлия Шубина перечислила виды рака, которые могут передаваться по наследству. Она сказала, что от родителей к детям может перейти рак молочной железы и яичников, некоторые виды рака толстой кишки и медуллярный вид рака щитовидной железы.

Nephron

«Например, рак молочной железы, яичников, определенный вид рака щитовидной железы (медуллярный рак) и некоторые виды рака толстого кишечника могут передаваться по наследству», — приводит слова Шубиной «ФедералПресс».

Тем, чьи родители болели такими видами рака, специалист советует сдать соответствующие анализы и следить за своим здоровьем. Женщинам, доктор рекомендует сдать анализ на генетический риск развития рака яичников и молочной железы. Рак щитовидной железы можно выявить с помощью анализа на гормон кальцитонин, а потенциальную патологию в кишечнике поможет определить регулярное прохождение процедуры колоноскопии, сказала врач.

Как передавало ИА Регнум, главный онколог Минздрава России рассказал, что статистика в мире по онкологическим заболеваниям неутешительная. Каждый год заболевает около 19-20 млн человек. Около половины из них умирает. Однако врачи активно занимаются проблемами онкологических больных. В 2018 году появился проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», и благодаря выделенным финансам за прошедшие годы удалось многое сделать. Кроме того, появились новые схемы химиотерапии, которые значительно эффективнее старых.