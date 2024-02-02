Москва, 2 февраля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Прогноз Американского общества клинической онкологии (ASCO), опубликованный в газете The Guardian, прокомментировал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн 2 февраля в беседе с aif.ru.

Global Look Press

На ежегодной конференции ASCO спрогнозировали возрастание числа онкологических пациентов в мире через 15 лет на треть. Как пояснил Каприн, статистика в мире по онкологических заболеваниям неутешительная.

«В мире ежегодно заболевает порядка 19-20 млн людей. Около половины из них мы, увы, теряем. В день в мире — это около 27 тысяч человек. Ожидается, что по мере увеличения продолжительности жизни и появления новых методов диагностики заболеваемость будет расти», — уточнил главный онколог России.

Но Каприн указал, что врачи активно занимаются проблемами онкологических больных. В 2018 году появился проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», и благодаря выделенным финансам за прошедшие годы удалось многое сделать. На сегодняшний день переоборудовано множество диспансеров, а региональные диспансеры фактически превратились в полноценные исследовательские центры, где используются передовые технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний и работают высококвалифицированные специалисты.

Кроме того, появились новые схемы химиотерапии, которые значительно эффективнее старых. Также появилось мощное содружество Онкологических ассоциаций и большое количество пациентских организаций, которые стали активными помощниками медиков, обеспечивающими важную для врачей обратную связь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американские учёные отметили активный рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи, прежде всего в США, Западной Европе и Австралии. Исследование показало резкий рост в мире числа раковых больных возрастом до 50 лет.

Учёные пока не определили, с чем связан такой всплеск заболеваемости раком среди молодёжи. Однако уже установили связь между избыточным весом и развитием некоторых видов рака и допустили, что причины могут скрываться в изменении образа жизни, а именно в отсутствии спорта, большом количестве многократно переработанных продуктов, микропластике.

В свою очередь академик РАН, главный онколог Минздрава Каприн посоветовал взять за правило употреблять здоровую и полезную пищу. Любой копчёный продукт с вредными жирами, а также чрезмерно острые продукты существенно повышают риски развития рака кишечника и рака желудка.