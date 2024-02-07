В Британии заявили о росте количества авиаударов ВС России по позициям ВСУ
Меркурис: российские войска стали интенсивнее наносить авиаудары по позициям ВСУ
Лондон, 7 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России увеличили количество авиационных бомбардировок позиций украинской армии. Об этом 6 февраля заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.
По его словам, за всё время спецоперации действия российских военных не были такими интенсивными, какими они стали сейчас.
«Российские ВВС сейчас активно действуют на всех участках фронта. Они ведут мощные бомбардировки и сбрасывают всё большее количество высокоточных управляемых бомб», — сказал он.
Российские военные наносят авиаудары по ВСУ на многих направлениях, и украинские силы противовоздушной обороны оказываются не в состоянии защитить военные объекты и позиции.
«Как будто всё небо на востоке Украины перешло под контроль России, и русские могут бить с воздуха в любой момент», — пояснил Меркурис.
Как сообщало ИА Регнум, ране 7 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Военный уточнил, что для этого задействовали средства воздушного и морского базирования, а также беспилотники.
Ранее в этот же день военный корреспондент Андрей Коц заявил, что ВС России начали наступление с целью возвращения Красного Лимана, захваченного ВСУ в октябре 2022 года. Эксперт пояснил, что освобождение города откроет дорогу на Славянск и Харьковскую область.