Лондон, 7 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России увеличили количество авиационных бомбардировок позиций украинской армии. Об этом 6 февраля заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

Пресс-служба ПАО «ОАК»/ТАСС

По его словам, за всё время спецоперации действия российских военных не были такими интенсивными, какими они стали сейчас.

«Российские ВВС сейчас активно действуют на всех участках фронта. Они ведут мощные бомбардировки и сбрасывают всё большее количество высокоточных управляемых бомб», — сказал он.

Российские военные наносят авиаудары по ВСУ на многих направлениях, и украинские силы противовоздушной обороны оказываются не в состоянии защитить военные объекты и позиции.

«Как будто всё небо на востоке Украины перешло под контроль России, и русские могут бить с воздуха в любой момент», — пояснил Меркурис.

Как сообщало ИА Регнум, ране 7 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Военный уточнил, что для этого задействовали средства воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Ранее в этот же день военный корреспондент Андрей Коц заявил, что ВС России начали наступление с целью возвращения Красного Лимана, захваченного ВСУ в октябре 2022 года. Эксперт пояснил, что освобождение города откроет дорогу на Славянск и Харьковскую область.