Москва, 7 февраля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России начали наступление с целью возвращения города Красный Лиман, захваченного украинской армией. Об этом 7 февраля рассказал военный корреспондент Андрей Коц.

Евгений Биятов/РИА Новости

Как рассказал в интервью Ura.ru военкор, сейчас армия России наступает в районе населённых пунктов Терны, Торское и Ямполь на южном участке северного направления спецоперации.

По словам Коца, ВС России серьёзными силами на севере этого направления наступают на Купянск для занятия позиций на реке Оскол, а на юге движутся по линии Терны — Ямполь — Торское.

«Взятие линии Терны — Ямполь — Торское позволит нам выйти на Красный Лиман, который мы потеряли осенью 2022 года. Оттуда, соответственно, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область. То есть это важный рубеж, который надо как-то брать», — сказал он.

В октябре 2022 года российские военные вышли из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 февраля заявил, что ВС России улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении. По его словам, ВСУ за сутки потеряли на этом участке фронта до 240 бойцов. Также 5 февраля он рассказал, что украинская армия за сутки потеряла на краснолиманском направлении до 260 военнослужащих. Конашенков уточнил, что ВС России отразили две атаки штурмовых групп ВСУ у Ямполовки в ДНР.