Вашингтон, 7 февраля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Бывший постоянный представитель США и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли проиграла графе «против всех» на праймериз (первичных выборах) в штате Невада. Как стало известно 7 февраля, большинство проголосовавших выбрали графу «против всех», чтобы не отдавать свой голос за неё.

Sean Rayford/Global Look Press Никки Хейли

По итогам обработки 50% бюллетеней экс-постпред набрала 33,4% голосов, графа «против всех» — 60,3%.

«Это — позор для состязания, в котором у неё не было прямых конкурентов», — говорится в статье издания The New York Times.

В праймериз в штате не участвовал самый популярный у республиканцев кандидат — бывший президент Дональд Трамп. Проведение первичных выборов в Неваде является требованием закона, принятого демократами, поэтому Республиканская партия решила распределить голоса делегатов для последующих выборов кандидата на общенациональном съезде 8 февраля.

Сам Трамп вовсе призывал не голосовать в Неваде, но его соратники призвали вместо этого выбрать графу «против всех». Так главная интрига оказалась в том, сможет ли Хейли обойти этот пункт по окончательным итогам голосования.

Двое других участников процесса, экс-вице-президент США Майк Пенс и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, заявили о выходе из президентской гонки, осталось ещё пять других претендентов. Хейли заявляла, что вне зависимости от результатов в Неваде продолжит кампанию.

Как сообщало ИА Регнум, на митинге перед праймериз в Нью-Гемпшире Трамп обвинил Хейли в разжигании войны. По его словам, её поддерживают пробайденовские силы, которые считают, что их кандидату будет легче с ней совладать, если она получит право представлять республиканцев на президентских выборах. Трамп причислил Хейли к «части больного политического класса», от которого он намерен избавить Америку. Праймериз после этого Хейли проиграла.