Москва, 7 февраля, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Опубликованное в социальной сети X видеообращение экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, в котором американский журналист анонсировал интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, за ночь набрало более 50 миллионов просмотров.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Видеообращение журналиста было опубликовано во вторник, 6 февраля, приблизительно в 22:00 мск. За почти десять часов с момент публикации количество просмотров видеоанонса превысило отметку в 50 миллионов, под ним оставили более 34 тысяч комментариев, а Владимир Путин и Такер Карлсон стали самыми обсуждаемыми темами в социальной сети X.

Как передавало ИА Регнум, в рамках анонса интервью с главой российского государства Такер Карлсон заявил, что решился на такой шаг в связи с тем, что граждане Соединённых Штатов Америки не имеют представления о том, что на самом деле происходит в России и на Украине, и пообещал опубликовать интервью в открытом доступе в том виде, в котором оно было записано, то есть без монтажа или какого-либо редактирования.

По словам журналиста, американские власти дважды пытались сорвать его интервью с Владимиром Путиным. Однако позднее пресс-секретарь Белого дома Крин Жан-Пьер опровергла это заявление, заверив, что никакого вмешательства со стороны Вашингтона не было.