Вашингтон, 7 февраля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Администрация США не мешала американскому журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина, заявила журналистам 6 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

Так она опровергла слова Карлсона о наличии такого вмешательства со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Карлсон прибыл в Россию. Он побывал в Большом театре в Москве и на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. 6 февраля журналист заявил, что в ближайшее время возьмёт интервью у Владимира Путина. Он пообещал опубликовать полную запись этого разговора в открытом доступе.

3 февраля член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что намерение Такера Карлсона взять интервью у Владимира Путина встревожило американские власти. Она уточнила, что такая реакция наблюдается у демократов и прессы, которая работает с ними.

6 февраля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал о том, что у политиков в ЕС началась сильная паника из-за планов Карлсона взять интервью у Путина. Он пояснил, что эта тревога связана с ложью, которую распространяют европейские политики. По словам Филиппо, в ЕС боятся, что правда раскроется и это будет иметь неприятные последствия.