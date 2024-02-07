Пекин, 7 февраля, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчёты с клиентами из России. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Josstoday.com Юань

«Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе», — сообщили собеседники издания. Отмечается, что прекращение проведения расчётов коснулось всех межбанковских платёжных систем, в том числе международной SWIFT и российской СПФС.

Источники среди представителей бизнеса подтвердили, что в результате принятого китайской финансовой организации решения уже сорвалось несколько сделок. Кроме того, из-за приближающегося китайского Нового года и длинных выходных остановка расчётов грозит логистических коллапсом, поскольку длинные выходные дни сделают невозможным вывоз товара из страны.

Как передавало ИА Регнум, в январе агентство Bloomberg сообщило, что государственные банки Китайской Народной Республики начали ужесточать ограничения на финансирование клиентов из России после новых требований со стороны Соединённых Штатов Америки. Утверждалось, что по меньшей мере два банка организовали проверку российского бизнеса, сосредоточив внимание на трансграничных сделках.